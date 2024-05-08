В Крыму предотвратили теракт на железной дороге

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге. Об этом в среду, 8 мая, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Безработный ранее судимый за грабеж житель Керчи по заданию украинских спецслужб намеревался активировать на рельсах самодельную взрывчатку. Это должно было помешать транспортировке топлива в зону СВО.

30-летнего мужчину задержали. Во время обысков в его доме обнаружили составляющие для изготовления взрывчатки. Мужчина признался, что его готовили кураторы в режиме онлайн. За реализацию плана ему пообещали вознаграждение и помощь в выезде из России.

Против диверсанта возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. Следствие продолжается, правоохранители выясняют, действовал обвиняемый в одиночку или в составе группы.

Фото: «Коммерсантъ»