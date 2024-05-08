В Касимовском районе жители деревни больше месяца живут без переправы

Временный мост не обеспечивает безопасного передвижения.

В Касимовском районе жители деревни больше месяца живут без переправы. Пост об этом в среду, 8 мая, разместили в группе «Типичный Касимов» ВКонтакте.

Во время половодья в поселке Ташенка смыло насыпной и металлический мосты. По словам автора публикации, в период паводка сотрудники МЧС дважды в день перевозили людей. После спада воды спасателей перевели на другой участок и сделали деревянный пешеходный мост.

«После того, как жители обратились с возмущениями о небезопасном строении, установили табличку с надписью „Проход по мосту запрещён, он установлен для измерения уровня воды“, но самое интересное, что эта же табличка была установлена на противоположном берегу речки. То есть, переходишь на другой берег, читаешь эту надпись, и возвращаешься обратно. А те, кто её устанавливал, отписались о том, что для жителей посёлка сделали временный пешеходный мост», — написала пользовательница.

После подъема Оки пешеходную переправу тоже смыло. Люди остались словно на острове.

Когда уровень реки вернулся к норме жители починили деревянную переправу и пользуются ей с риском для жизни.

Отмечается, что имеется объезд по грунтовой дороге, состояние которой позволяет использовать ее только на автомобилях высокой проходимости. В населенном пункте нет магазина, автолавка не может перебраться на другой берег.