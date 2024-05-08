В Иркутской области женщина получила 80% ожогов тела из-за порыва ветра с огнем

В Иркутской области женщина получила 80% ожогов тела из-за порыва ветра с огнем. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, девушка вместе с мужем приехала в село Вихоревка, чтобы узнать не сгорел ли их дом и помочь пострадавшим. В этот момент подул сильный ветер с огнем. Ее сбило с ног и отбросило в кусты. Она получила тяжелые ожоги.

Сейчас пострадавшая в реанимации в состоянии искусственной комы.