В ДТП с грузовиком в Ряжском районе пострадал 65-летний пенсионер
Авария случилась утром 7 мая на 296 километре автодороги Р-22 «Каспий».
В ДТП с грузовиком в Ряжском районе пострадал 65-летний пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась утром 7 мая на 296 километре автодороги Р-22 «Каспий». Столкнулись грузовик MAN, под управлением 37-летнего жителя Нижегородской области и автомобиль Audi A6, под управлением 69-летнего москвича.
В результате пострадал 65-летний пассажир легковушки.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.