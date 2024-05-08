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В ДТП с грузовиком в Ряжском районе пострадал 65-летний пенсионер
Авария случилась утром 7 мая на 296 километре автодороги Р-22 «Каспий».

В ДТП с грузовиком в Ряжском районе пострадал 65-летний пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась утром 7 мая на 296 километре автодороги Р-22 «Каспий». Столкнулись грузовик MAN, под управлением 37-летнего жителя Нижегородской области и автомобиль Audi A6, под управлением 69-летнего москвича.

В результате пострадал 65-летний пассажир легковушки.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.