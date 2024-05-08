В День Победы в Рязани изменится маршрут общественного транспорта

В связи с закрытием движения транспорта 9 мая на Соборной площади, Первомайском проспекте в рамках проведения в городе Рязани мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме.