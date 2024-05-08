В День Победы в Рязани изменится маршрут общественного транспорта
В связи с закрытием движения транспорта 9 мая на Соборной площади, Первомайском проспекте в рамках проведения в городе Рязани мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме.
В День Победы в Рязани изменится маршрут общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
9 мая на Соборной площади, Первомайском проспекте перекроют дорогу. Поэтому движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме.
С 06.00 до 18.00 транспорт будет двигаться следующим образом:
- троллейбусы маршрута № 1 от остановки «Дом художника» будут ехать по Первомайскому проспекту, улице Маяковского до остановочного пункта «площадь Мичурина» (в прямом и обратном направлении);
- автобусы маршрута № 90М2 в прямом направлении от остановочного пункта «Гостиница Первомайская» будут следовать по Первомайскому проспекту, улице Каширина, далее по своему маршруту, в обратном направлении из Канищева без изменения.
С 17.45 до 18.40 из-за шествия курсантов движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме:
- маршруты №№ 1, 9, 10, 16 из Московского района будут ехать до остановочного пункта «ТД Барс» и обратно;
- движение троллейбусов маршрутов №№ 5 В, 5 приостановят;
- автобусы маршрута № 2 от остановки «Вокзал Рязань-2» и обратно будут следовать по улицам Чкалова, Весенней, Высоковольтной, Дзержинского, далее по своему маршруту;
- автобусы маршрутов №№ 7, 7А, 13, 15, 24, 27 от остановки «Дом художника» и обратно будут ехать по улице Вокзальной, вокзал Рязань-1, далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрутов №№ 41М2, 46 М², 47 М², 53 М², 66 М², 68 М², 73 М², 75 М² от остановки ТД «Барс» и обратно будут следовать по улице Вокзальной, вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту, далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрута № 58М2 от остановки ТД «Барс» и будут ехать по улицам Вокзальной, Чкалова, Весенней, Высоковольтной, далее по своему маршруту;
- автобусы маршрутов №№ 30М3, 50 М², 71 М², 88 М², 95 М² от остановки ТД «Барс» и обратно будут ехать по улицам Вокзальной, Чкалова, Весенней, Высоковольтной, Дзержинского, далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрута № 77М2 от остановки «Вокзал Рязань-2» будут ехать по улице Вокзальной, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту.
С 18.40 до 19.30 транспорт будет двигаться по схеме:
- движение автобусов маршрутов №№ 7, 7А, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 41 М², 46 М², 47 М², 49 М², 53 М², 65 М², 66 М², 68 М², 73 М², 75 М², 77 М², 90 М², 99 М² приостановят на время прохождения колонны курсантов, участников парада в Москве;
- движение троллейбусов маршрутов №№ 1, 5 В, 5н, 10, 16 также приостановят;
- троллейбусы маршрута № 3 от остановки «Радиоуниверситет» будут ехать по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Горького, Новой, Касимовскому шоссе далее по своему маршруту, в обратном направлении от конечной остановки «Городская больница № 11» без изменения.