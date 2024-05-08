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Стало известно, на какие маршруты выйду новые автобусы в Рязани
Они заменят часть старого подвижного состава и позволят сократить интервал ожидания.

Стало известно, на какие маршруты выйдут новые автобусы в Рязани. Об этом в среду, 8 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Все транспортные средства, находящиеся на территории МУП «УРТ» — брендированы. 17 автобусов заменят старый и изношенный подвижной состав на маршруте № 7 и позволят сократить интервал движения на маршрутах № 6 и 20.

Все новые машины являются низкопольными, что облегчает передвижение на общественном транспорте лиц с ограниченными возможностями здоровья, оснащены системой «Антисон» для водителей, камерами видеонаблюдения, отдельными местами для пожилых людей и собак-поводырей.

Напомним, ранее Павел Малков сообщил о поступлении в Рязань 17 новых автобусов.