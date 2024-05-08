Стало известно, когда Евросоюз согласует 14-й пакет санкций против России

Отмечается, что внесут еще 52 компании в список фирм, подозреваемых в поставках запрещенной продукции в России.

Страны Евросоюза должны согласовать 14-й пакет санкций против России до июля 2024 года. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на «EUobserver».

Отмечается, что внесут еще 52 компании в список фирм, подозреваемых в поставках запрещенной продукции в России.

Кроме того, хотят ввести ограничительные меры против 11 судов, которые используются Россией.