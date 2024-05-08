Скончался ветеран Великой Отечественной войны из Чучкова Александр Рузин

Отмечается, что это был последний ветеран Великой Отечественной войны, живший в Чучковском районе.

Скончался ветеран Великой Отечественной войны из Чучкова Александр Рузин. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

Александр Рузин погиб на 93 году жизни. Причина его смерти не сообщается.

Рузин был награжден нагрудным знаком «Фронтовик 1941-1945 годы» и медалью Жукова. За труд в мирное время отмечен орденом Трудовой Славы 3-й степени, ударник коммунистического труда.

Отмечается, что это был последний ветеран Великой Отечественной войны, живший в Чучковском районе.