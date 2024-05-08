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Скончался ветеран Великой Отечественной войны из Чучкова Александр Рузин
Отмечается, что это был последний ветеран Великой Отечественной войны, живший в Чучковском районе.

Скончался ветеран Великой Отечественной войны из Чучкова Александр Рузин. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Александр Рузин погиб на 93 году жизни. Причина его смерти не сообщается.

Рузин был награжден нагрудным знаком «Фронтовик 1941-1945 годы» и медалью Жукова. За труд в мирное время отмечен орденом Трудовой Славы 3-й степени, ударник коммунистического труда.

Отмечается, что это был последний ветеран Великой Отечественной войны, живший в Чучковском районе.