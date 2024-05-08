Рязанскую школу-интернат отремонтируют за 81,8 миллиона рублей

Срок выполнения работ — 9 августа 2024 года.

Школу-интернат на улице Халтурина капитально отремонтируют за 81 миллион 802 тысячи рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

В документах указано, что подрядчик отремонтирует крышу, фасад, полы и потолки. В школе-интернате заменят умывальники, туалеты, ванны. Входные проемы и лестницы обновят. В учреждении установят новые алюминиевые радиаторы. Кроме того, заменят отопительные и канализационные трубы.

Срок выполнения работ — 9 августа 2024 года.

Ранее мэр Рязани Виталий Артемов во время публичного отчета сообщил, что на улице Халтурина откроют школу для детей с особенностями развития. По его словам, занятия там должны начаться 1 сентября.