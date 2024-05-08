Рязанские школьники озвучили аудиокнигу о Великой Отечественной войне

Ученики прочли для записи произведение «И помнит Рязань спасенная».

Рязанские школьники озвучили аудиокнигу о Великой Отечественной войне. Об этом в среду, 8 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Презентация фрагментов звуковой дорожки прошла в Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина. Ученики прочли произведение «И помнит Рязань спасенная», которое было издано в областном центре в 2022 году. Эта книга о детях Победы, написанная школьниками региона.

В преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мэрия поддержала инициативу создания аудиоверсии. В записи участвовали призеры муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».