Рязанцы пожаловались на пристающих к пожилым людям цыган

По словам автора, в Канищеве ходит цыганка с дочкой, выслеживают одиноких пожилых людей, под разными предлогами пытаются зайти вместе с ними в подъезд.

Рязанцы пожаловались на пристающих к пожилым людям цыган. Соответствующий пост появился в группе «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN».

По словам автора, в Канищеве ходит цыганка с дочкой, выслеживают одиноких пожилых людей, под разными предлогами пытаются зайти вместе с ними в подъезд.

«Ведут себя очень мило, улыбаются, заговаривают старикам зубы, от одной старушки отбил, когда попытался их сфотографировать закричали что-то на своем и убежали», — отметил рязанец.