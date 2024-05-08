Рязанцам рассказали о погоде в День Победы
9 мая в регионе будет облачно, с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Рязанцам рассказали о погоде в День Победы. Прогноз погоды появился на сайте регионального ГУ МЧС.
9 мая в регионе будет облачно, с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы 13-18 метров в секунду.
Ночью ожидаются заморозки до -4, 0 градусов. Днем воздух прогреется до +1, +6 градусов.