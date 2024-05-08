Россиянам рассказали о возможных ошибках при начислении пенсий

По словам экспертов, ошибки в начислении пенсий — редкость, но они возможны.

Россиянам рассказали о возможных ошибках при начислении пенсий. Об этом РИА Новости рассказали на факультета экономики и права РАНХиГС.

По словам экспертов, ошибки в начислении пенсий — редкость, но они возможны. Отмечается, что человек может получать уменьшенную пенсию из-за неучтенного в Соцфонде стажа или неофициального труда без страховых выплат.

В случае ошибки эксперты советуют записаться на прием в отделение фонда, куда нужно будет прийти со всеми трудовыми документами. Если человек работал у ИП, который не делал за него взносы, или получал «серую» зарплату, то на перерасчет пенсии рассчитывать не стоит.