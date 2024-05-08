Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в майские праздники

Одна из них связана с благотворительными фондами.

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в майские праздники. Об этом пишет RT со ссылкой на директора по информационным технологиям компании «EdgeЦентр» Сергея Липова.

Одна из них связана с благотворительными фондами. Злоумышленники создают фальшивые организации, утверждая, что собирают средства для помощи ветеранам или другим нуждающимся.

Кроме того, в период праздников создают много поддельных сайтов с бронированием жилья.