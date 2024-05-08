Путин поручил создать единую линейку учебников по истории

В нее войдет история родного края.

Президент России Владимир Путин поручил создать единую линейку учебников по истории. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на официальный сайт правовых актов.

В документе отмечается, что повышение уровня исторической грамотности граждан России, иностранных граждан, проживающих на территории страны, и соотечественников за рубежом является одной из важных задач.

Нужно создать единую гослинейку школьных учебников по истории России и всеобщей истории, включая историю родного края для каждого региона страны.