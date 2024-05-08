Назначена дата кассации по обжалованию решения о ремонте Солотчинского моста

Судебное заседание пройдет 10 июля.

Калужский Арбитражный суд назначил заседание по обжалованию решения о ремонте Солотчинского моста. Соответствующая информация размещена в картотеке Рязанского Арбитражного суда.

Согласно документации, заседание назначено на 10 июля. Также Калужский Арбитражный суд приостановил исполнение постановления Тульского суда.

Напомним, подрядчик и минтранс подали встречные иски. ГК «Альянс» утверждал, что правительство области не доплатило ему за ремонт 23 миллиона, а в минтрансе говорили, что ремонт моста был сделан некачественно.

Позже стало известно, что минтранс обжалует решение Тульского Арбитражного суда по ремонту моста через Оку.