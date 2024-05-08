На Украине приняли законопроект по мобилизации осужденных

«За» проголосовали 279 депутатов Верховной Рады, 11 человек воздержались.

В украинской Верховной Раде приняли законопроект по мобилизации осужденных. Об этом сообщили местные СМИ.

Документ был принят во втором чтении. «За» проголосовали 279 депутатов, 11 человек воздержались.

Указано, что новый законопроект позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы по контракту. При этом УДО не смогут воспользоваться осужденные за коррупционные и тяжкие преступления.

Помимо этого, что в тексте указано, что, если суд принял решение освободить заключенного, то гражданин должен не позднее 24 часов прибыть в территориальные центры комплектования в сопровождении Нацгвардии для заключения контракта.