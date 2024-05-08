На ГРПЗ прошли мероприятия ко Дню Победы

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) прошли мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии праздника состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальному комплексу ГРПЗ «Аллея Славы» с Огнем памяти и именами ветеранов Великой Отечественной войны, трудившихся на заводе и внесших весомый вклад в его развитие.

В мероприятии приняли участие руководство предприятия во главе с генеральным директором Борисом Виноградовым, представители трудового коллектива, первичной профсоюзной организации, Молодежного центра, а также заводчане — участники локальных военных конфликтов. Память погибших и уже ушедших защитников Родины почтили минутой молчания.

«Один из самых важных праздников в жизни страны и каждого из нас — День Победы! 79 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Более 2000 заводчан самоотверженным трудом приближали Победу в цехах предприятия, свыше 1000 фронтовиков, защитив Отчизну на полях сражений, пришли на завод после войны. Мы гордимся воинской доблестью наших отцов, дедов и прадедов, равняемся на их мужество и силу духа, через время и поколения передаем память об их ратном и трудовом подвиге», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Представители цехов и отделов ГРПЗ навестили бывших работников предприятия — ветеранов Великой Отечественной войны и передали им поздравления с Днем Победы от имени генерального директора ГРПЗ.

Активисты Молодежного центра возложили цветы к памятным доскам, установленным на рязанских домах, в которых проживали работавшие на предприятии Герои Советского Союза Илья Филиппович Андрианов, Василий Иванович Аулов, Алексей Петрович Петропавлов, Никита Семенович Синицын и кавалер трех орденов Славы Александр Павлович Зайцев.