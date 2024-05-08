Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 08
Чтв, 09
Птн, 10
10°
ЦБ USD 91.12 -0.19 08/05
ЦБ EUR 98.31 -0.16 08/05
Нал. USD 87.50 / 100.00 08/05 14:40
Нал. EUR 94.50 / 115.00 08/05 14:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
4 034
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
8 432
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
13 712
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
33 811
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Компания «Рехау» разработала уникальную оконную конструкцию для девелопера «Мармакс»

В девелоперской компании «Мармакс» заявили об интеграции нового инновационного решения, разработанного для застройщика компанией РЕХАУ — лидером оконной отрасли в России.

Ранее для обеспечения безопасности панорамных окон строительные компании делали металлические ограждения, не всегда гармонично вписывающиеся в общую архитектуру зданий.

Компания РЕХАУ предложила передовое решение — дверь в панорамном окне арочной формы с интегрированным защитным экраном из триплекса, закрепленного на алюминиевые профили. Тщательно проведенные испытания подтвердили высокую надежность и качество конструкции защитного экрана, испытания проводились в известном отраслевом исследовательском центре ЦС ОДТ «Замок», которые разработал ГОСТ Р 71109-2023 «Конструкции защитных экранов для наружного ограждения окон». Благодаря грамотно подобранным элементам окон, такое окно легко и плавно открывается, создавая ощущение единства с окружающим пространством.

«Данное решение не только безопасно, ведь триплекс очень тяжело разбить, но и эстетически привлекательно, так как открывает красивый вид на панораму города. Эти критерии очень важны для общей концепции современных жилых комплексов. Также данная технология позволяет упростить процесс уборки. Наша компания — первая, кто интегрирует такое решение в свои проекты, и для нас очень важно продолжать оставаться новаторами различных технологий в строительной отрасли, чтобы успешно создавать уникальный и наполненный смыслом продукт», — прокомментировали в девелоперской компании «Мармакс».

Отметим, что в жилом квартале «Манхэттен» стекла триплекс использовались не только в защитных экранах РЕХАУ. Для обеспечения безопасности жильцов на нижнем ярусе панорамных окон в жилых помещениях также были установлены стёкла триплекс. Кроме того, для обеспечения должного комфорта жителей дома, со второго по пятый этажи со стороны улицы в стеклопакетах были использованы стекла толщиной 6 мм, которые позволяют дополнительно улучшить шумоизоляцию окон.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 м² жилой и коммерческой недвижимости в Рязани и регионе. Благодаря изучению международного опыта строительства жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и развивает комфортную среду проживания их жителей.