Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к водителям из-за ухудшения погоды

Ведомство призвало автомобилистов воздержаться от поездок на машинах «без особой необходимости».

Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к водителям из-за ухудшения погоды. Пост опубликован в Telegram-канале ведомства.

На территории региона ожидаются отмечается снег, мокрый снег, ночью прогнозируются заморозки. Вечером и ночью вероятно образование гололедицы.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости», — заявили в ГАИ.

Водителей и пешеходов инспекция призвала «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».