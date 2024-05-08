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Энергетики восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды рязанцев

Энергетики «Рязаньэнерго» устранили повреждения энергообъектов в основной сети 6-10 кВ, спровоцированные прошедшими по территории Рязанской области сильным ветром до 19 метров в секунду и мокрым снегом. В настоящее время специалисты проводят работы по индивидуальным заявкам потребителей по сети 0,4 кВ.

Энергетики устранили 18 обрывов проводов ЛЭП, заменили 13 поврежденных изоляторов, убрали 30 упавших деревьев. Введено в работу порядка 179 трансформаторных подстанций и 58 ЛЭП. Работы проходят круглосуточно. В настоящее время в них задействовано шесть бригад энергетиков и шесть единиц спецтехники.

В филиале «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону горячей линии «Светлая линия»: 8-800-220-0-220.