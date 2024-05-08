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Для рязанцев закупят две тысячи доз вакцины от менингита
Вакцины поставят в течение десяти дней после заключения контракта. Заказчик — министерство здравоохранения Рязанской области.

Для рязанцев закупят две тысячи доз вакцины для профилактики менингита. Начальная цена тендера на сайте госзакупок — семь миллионов 332 тысячи 840 рублей.

Согласно документам, препарат предназначен для профилактики менингококковых инфекций с серотипами «А», «С», «W», «Y».

Вакцины поставят в течение десяти дней после заключения контракта. Заказчик — министерство здравоохранения Рязанской области.

Справка: в открытых источниках указано, что у подавляющего большинства менингококковых инфекций шесть серотипов: «A», «B», «C», «W», «Y» и «X1».