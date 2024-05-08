Администрация Касимова опровергла вспышку кишечной инфекции в городе

Роспотребнадзор провел лабораторные исследования питьевой воды. Ее качество соответствует гигиеническим требованиям.

Администрация Касимова опровергла вспышку кишечной инфекции в городе, сославшись на Роспотребнадзор Рязанской области. Информация появилась в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

Несколько пользователей сообщили, что «половина Касимова» болеет кишечной инфекцией и попросили разобраться в ситуации.

Представитель администрации сообщила, что Роспотребнадзор провел лабораторные исследования питьевой воды. Ее качество соответствует гигиеническим требованиям.

У себя на странице «ВКонтакте» в ведомстве добавили, что в период паводков проводили дополнительное обеззараживание воды.

Кроме того, экстренных сообщений о массовых заболеваниях острыми кишечными или ротовирусной инфекциями не поступало.