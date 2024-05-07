Жительнице Александро-Невского района дали пять лет колонии за убийство сожителя

Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима

Жительнице Александро-Невского района дали пять лет колонии за убийство сожителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в январе 2024 года 51-летняя рязанка выпивала с сожителем. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила мужчину ножом в живот.

От полученного ранения он скончался.

Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима