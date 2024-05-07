Вокруг Вакинского леса установят охранную зону до конца 2025 года

Такое решение принято Советским районным судом Рязани.

Вокруг Вакинского леса установят охранную зону. Об этом во вторник, 7 мая, написало издание «Вид сбоку».

Такое решение было принято Советским районным судом. Иск был подан Рязанским межрайонным природоохранным прокурором.

Вакинский лес располагается в Рыбновском районе, между Окой и селом Вакино, и является особо охраняемой природной территорией областного значения.

Как указано в решении суда, природоохранный прокурор требовал от регионального минприроды подготовить соответствующий проект до января 2025 года. Ответчик указа, что процедура может занять больше времени. В результате суд увеличил срок исполнения решения до конца 2025 года.