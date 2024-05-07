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Вирусолог спрогнозировал распространение нового штамма коронавируса в России
Новая ветвь произошла от «Омикрона».

Вирусолог спрогнозировал распространение нового штамма коронавируса в России. Об этом во вторник, 7 мая, сообщили «Известия» со ссылкой на кандидата медицинских наук, директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова.

По его словам, новая версия COVID-19 получила название FLiRT.

«Это отдельная группа, ветвь от штамма „Омикрон“. В настоящее время, да, продолжает распространяться, уже более 20% его доля среди всех случаев заражения, но общее снижение заболеваемости вообще в мире отмечается. Но всё-таки специалисты не сбрасывают со счетов эту разновидность, так как она представляет определенную опасность. Идет расшифровка и интерпретация, насколько он может быть болезнетворным и опасным», — отметил Викулов.

Эксперт добавил, что группа FLiRT может попасть в Россию, потому что у нее такой же тип заражения, как и других вариантов коронавирусов — воздушно-капельный. При этом в вопросе возможности и необходимости профилактики с помощью вакцин пока ясности нет: нужно изучить новую разновидность вируса и оценить риски, которые он несет.

Вирусолог подчеркнул, что Роспотребнадзор, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство следят за развитием ситуации.