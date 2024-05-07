В Тверской области 15-летняя школьница забеременела от 22-летнего мужчины

В Тверской области 15-летняя школьница забеременела от 22-летнего мужчины. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации портала, восьмиклассница из Конаково познакомилась с молодым человеком на семь лет старше неё.

У пары был половой контакт и через некоторое время девушка узнала, что ждет ребенка. Школьница рассказала об этом родителям, они обратились в полицию. Будущего отца задержали.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Молодой человек под подпиской о невыезде.