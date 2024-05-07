В Совфеде предложили сделать выходным день инаугурации президента

Напомним, во вторник, 7 мая, прошла инаугурация президента РФ. Владимир Путин официально стал президентом на шестилетний срок.

В Совфеде предложили сделать выходным день инаугурации президента. С таким предложением выступила Валентина Матвиенко.

Она заявила, что в будущем нужно сделать день инаугурации президента России выходным днем.

Напомним, во вторник, 7 мая, прошла инаугурация президента РФ. Владимир Путин официально стал президентом на шестилетний срок.