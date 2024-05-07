В Рязанском перинатальном центре в апреле родился ребенок весом 4 700 граммов

Он стал самым тяжелым новорожденным среди всех родившихся во втором весеннем месяце.

В Рязанском перинатальном центре в апреле родился ребенок весом 4 700 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Младенец стал самым тяжелым среди рожденных во втором весеннем месяце. Самый маленький новорожденный весил 780 граммов.

Всего в центре родились 342 малыша. Из них 177 мальчиков, 165 девочек. Две мамы будут воспитывать двойню.