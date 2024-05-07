В Рязанской области спрогнозировали подорожание меда
Это связано с гибелью пчел.
В Рязанской области спрогнозировали подорожание меда. Об этом сообщил региональный минсельхоз.
По данным ведомства, в осенне-зимний период погибли от 25 до 50%. Причиной стало активное размножение клеща-вредителя из-за погодных условий и изменения генофонда медоносных насекомых.
Минсельхоз призвал пчеловодов принять меры по борьбе с вредителем, чтобы предотвратить дальнейшее вымирание пчел и возможное подорожание меда.
Рекомендации по борьбе с вредителем опубликованы на