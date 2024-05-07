В Рязани неизвестные поджигают мусорные контейнеры

Один из инцидентов произошел в микрорайоне Канищево, у дома № 22 на улице Бирюзова.

В Рязани неизвестные поджигают мусорные контейнеры. Об этом сообщили в Telegram-канале «Эко-Пронска».

Один из инцидентов произошел в микрорайоне Канищево, у дома № 22 на улице Бирюзова. Отмечается, что пластиковые евробаки сгорели дотла. Их стоимость начинается от 15 тысяч рублей.

«Такой „огненный произвол“ происходит во всех районах города. Как правило, поджигатели делятся на 2 типа. Это либо подростки, которые ради развлечения занимаются вандализмом, либо вполне взрослые рязанцы с неуравновешенной психикой», — отметили в сообщении.