В Ростовской области задержали мужчину, который стрелял в полицейских

В Ростовской области задержали мужчину, который стрелял в полицейских. Об этом во вторник, 7 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Диспетчеру Аксайского района поступила информация о нарушении общественного порядка в одном из домов поселка Темерницкий. На месте оперативники уголовного розыска обнаружили неадекватного пьяного гражданина. Мужчина дважды выстрелил из травматического оружия в сотрудников полиции, затем случайно попал себе в живот. Правоохранители не пострадали. Оружие изъяли. Дебошира госпитализировали.

В отношении мужчины составили административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

В ведомстве уточнили, что материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти для дальнейшей юридической оценки будут направлены в территориальное подразделение следкома по Ростовской области.