В России вырастет число «штрафных» камер

Они будут фиксировать неправильную парковку, невывезенный мусор, стихийные свалки, а также торговлю в неположенных местах.

В России вырастет число «штрафных» камер. Об этом сообщает издание « Известия ».

По данным издания, в России резко вырастет число «штрафных» камер с искусственным интеллектом. Они будут фиксировать неправильную парковку, невывезенный мусор, стихийные свалки, а также торговлю в неположенных местах.

Отмечается, что число заказов на такие системы в 2023 году увеличилось в 2,5 раза, а суммы контрактов взлетели до 1,5 млрд рублей.

Власти осознали, что это эффективный инструмент наполнения бюджета, так как каждая камера окупается за два месяца, говорят эксперты.