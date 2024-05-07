В России предложили замену конструкторам Lego

Аналог будет выпущен под торговой маркой Rubrick.

В России предложили замену конструкторам Lego. Об этом во вторник, 7 мая, написала газета « Коммерсант » со ссылкой на предпринимателя Айнара Абдрахманова, владеющего 95% компании-производителя. Первые модели игрушек будут произведены по мотивам отечественного сериала «Беспринципные».

Компания «Рубрик-ОД» была создана осенью 2023 года. По словам Абдрахманова, проект решили запускать по многочисленным просьбам покупателей. Он пояснил, что охрана патентов Lego в России уже закончилась, поэтому с юридической точки зрения создание аналога вполне приемлемо.

Производство разместят в России и Китае, а в перспективе возможно открытие офлайн-магазина Rubrick. Как добавил бизнесмен, в частности, планируется создание линеек по мотивам видеоигр, мемов, событий, а также коллаборация с популярными блогерами и другими звёздами.