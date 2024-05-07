В Ленинградской области неизвестный напал на женщину с ребенком и украл носок

В Ленинградской области мужчина напал на мать с ребенком. Он потребовал отдать ему носок, пишет Telegram-канал 78.ru.

Инцидент произошел на Воронцовском бульваре поселка Бугры.

Женщина гуляла рядом с детской площадкой с трехлетним ребенком. Там на нее набросился фетишист. Он схватил женщину за ногу, повалил на асфальт и потребовал отдать носок. Получив его, нападавший сбежал.

При этом уточняется, что ранее мужчина длительно наблюдал за женщиной со скамейки. Она обратилась в полицию.