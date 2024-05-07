В Кемеровской области возбудили уголовное дело из-за отравления школьников

В Кемеровской области возбудили уголовное дело из-за отравления школьников. Об этом сообщило ТАСС.

В Киселевске приостановили работу пищеблока в учебном учреждении четырех случаев острой кишечной инфекции. Пострадали дети 8-10 лет.

Надзорными органами установлено, что в столовой, где питались ученики, нарушались санитарно-эпидемиологические требования и нормы.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).