В Кемеровской области возбудили уголовное дело из-за отравления школьников
В Кемеровской области возбудили уголовное дело из-за отравления школьников. Об этом сообщило ТАСС.
В Киселевске приостановили работу пищеблока в учебном учреждении четырех случаев острой кишечной инфекции. Пострадали дети 8-10 лет.
Надзорными органами установлено, что в столовой, где питались ученики, нарушались санитарно-эпидемиологические требования и нормы.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).