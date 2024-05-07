В Госдуме предложили сделать бесплатным посещение детсада для многодетных семей

Отмечается, что для такой категории людей в настоящее время существует частичная компенсация.

В Госдуме предложили сделать бесплатным посещение детсада для многодетных семей. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Госдумы Яну Лантратову.

Отмечается, что дошкольные учреждения оказывают важную поддержку для многодетных родителей.

Отмечается, что для такой категории людей в настоящее время существует частичная компенсация платы за детский сад — 20% на первого ребенка, на второго — не менее 50%, на третьего — не менее 70%.