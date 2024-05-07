В Белоруссии начали проверку ядерного оружия
В рамках проверки в готовность приведут дивизион «Искандеров» и эскадрилью Су-25.
В Белоруссии начали проверку ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
Во вторник, 7 мая, госсекретарь совбеза Белоруссии заявил, что Минск проведет проверку армии с привлечением средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы.
По его словам, эта проверка будет синхронизирована с Россией.
В рамках проверки в готовность приведут дивизион «Искандеров» и эскадрилью Су-25.
Фото: Минобороны республики Беларусь.