Тренер из Дагестана избил несовершеннолетнего ученика за поражение

Тренер по борьбе из республики Дагестан избил своего несовершеннолетнего ученика за поражение на Всероссийских соревнованиях в Оренбургской области.

Тренер по борьбе из Дагестана избил несовершеннолетнего ученика. Об этом сообщил портал Sport24.

Инцидент произошел после Всероссийских соревнований в Оренбургской области. Уточняется, что причиной случившегося стало поражение подростка.

Информацию подтвердил министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов.

«Им (тренером) оказался Алаудин Атаев из села Карабудахкент Карабудахкентского района, но назвать его тренером язык не поворачивается. К тому же выяснилось, что таковым он и не является. Он не работает в государственных спортивных учреждениях и не имеет соответствующего образования для ведения тренерской деятельности, а „прыгал“ из одного спортзала в другой, где его даже выгоняли.

Это частник, который решил пробовать себя в роли тренера, а его подопечными были в основном дети его родственников и знакомых. Также узнал, что аналогичные насильственные действия он применял к детям в ходе тренировочного и соревновательного процесса и ранее», — заявил чиновник. Он отметил, что Атаев не будет работать с детьми.