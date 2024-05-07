Стало известно, сколько рязанцев работают по полученной в вузе специальности

В опросе приняли участие жители с высшим образованием и опытом работы.

Стало известно, сколько рязанцев работают по полученной в вузе специальности. Об этом сообщает SuperJob.

В опросе приняли участие жители с высшим образованием и опытом работы.

Отмечается, что 43% рязанцев работают по специальности, полученной в вузе. Еще 23% заняты в смежных областях. 34% респондентов работают не по профессии.

Больше всего работа соответствует полученному образованию среди врачей, юристов и бухгалтеров.