Стало известно, сколько россиян слушают радио

Недельная аудитория превышает 50 миллионов человек.

Стало известно, сколько россиян слушают радио. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит ТАСС.

Еженедельная аудитория радиослушателей в стране превышает 50 миллионов человек, а всего на fm-вещание выдано 3,5 тысячи лицензий.

«Радиоэфир по-прежнему служит важным средством массовых коммуникаций», — заметил вице-премьер.

Он добавил, что радио динамично развивается в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Также, по словам Чернышенко, в сфере радиовещания в России идет активный прогресс в импортозамещении оборудования на российские аналоги. По его словам, в 2023—2024 годах государство оказало поддержку более 50 значимым радиопроектам и будет дальше развивать это стратегическое направление, способствовать переходу на современные технологии.

Напомним, 7 мая в России отмечается День радио. В этот день в 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприемник, осуществив сеанс радиосвязи.