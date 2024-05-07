Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с видеозвонками

Полученное злоумышленниками видеоизображение после обработки и добавления речевых функций может быть использовано для рассылки знакомым для кражи денег.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с видеозвонками. Об этом пишет RT со ссылкой на юриста Ивана Соловьева.

Отмечается, что злоумышленники звонят через мессенджеры. Если ответить, то человек увидит или «пустую стену», или лжесотрудника сотовой компании.

По словам юриста, полученное мошенниками видеоизображение после обработки и добавления речевых функций может быть использовано для рассылки его родным и близким для кражи денег.