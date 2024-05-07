Прокуратура начала проверку после пожара в усадебном комплексе «Дом Баташевых»

Отмечается, что пострадавшее здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Прокуратура начала проверку после пожара в усадебном комплексе «Дом Баташевых». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что пострадавшее здание является объектом культурного наследия федерального значения.

На место ЧП выезжал Касимовский межрайонный прокурор Дмитрий Лахтиков.

Проводится проверка.

Напомним, ранее в МЧС сообщили о серьезном пожаре в поселке Гусь-Железный.