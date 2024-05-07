Правительство России ушло в отставку

Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин сложил полномочия перед вновь избранным президентом.

Правительство России ушло в отставку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Правительство РФ. Коротко».

Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин сложил полномочия перед вновь избранным президентом.

По конституции, правительство уходит в отставку перед вступившим в должность главой государства.

Министры автоматически получают приставку и.о. и продолжают работать до формирования нового состава.