Полиция предупредила о мошенничествах с «фейковыми фотосессиями»

По данным МВД, аферисты связываются с моделями в соцсетях под видом начинающих фотографов. Они предлагают услуги, только для этого девушкам необходимо оплатить аренду студии.

Полиция предупредила о мошенничествах с «фейковыми фотосессиями». Об этом сообщил Telegram-канал МВД Медиа.

По данным полиции, аферисты связываются с моделями в соцсетях под видом начинающих фотографов. Они предлагают услуги, только для этого девушкам необходимо оплатить аренду студии. После этого мошенники направляют ссылки на сайты «проверенных студий», где жертвам предлагают выбрать время и дату съемки, оплатить аренду и дополнительно — услуги стилиста и реквизит. После этого девушек направляют на другой домен, якобы относящийся к платежному сервису.

«Указав данные карты, модель получает SMS с подтверждением и одноразовым кодом, который она вводит на мошенническом сайте. Таким образом злоумышленники получают нужные им данные и выводят деньги с чужого счета», — добавлено в сообщении.

Правоохранители призвали граждан не сообщать личные данные незнакомцам.