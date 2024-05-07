Малков на инаугурации президента: «поставленные задачи выполним»

Напомним, во вторник, 7 мая, Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.

Павел Малков представил Рязанскую область на инаугурации президента. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, во вторник, 7 мая, Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.

«Граждане сплотились вокруг национального лидера и оказали ему невероятную поддержку. Огромная честь представлять Рязанскую область на этом историческом событии. Все поставленные задачи выполним. Как отметил Владимир Владимирович, мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Победа будет за нами!» — написал губернатор.

Владимир Путин стал президентом России в пятый раз. Два его первых срока продолжались по четыре года; после внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до 6 лет.