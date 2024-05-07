Илон Маск предположил сроки заселения галактики человечеством

На это потребуется примерно миллион лет.

Илон Маск предположил сроки заселения галактики человечеством. Об этом во вторник, 7 мая, сообщили « Известия ».

По мнению миллиардера, основателя SpaceX, на колонизацию потребуется около миллиона лет.

«Если бы мы продержались как цивилизация миллион лет, то было бы невероятно. Мы, наверное, были бы в каждой части галактики», — заявил Илон Маск.

Он добавил, что признаков жизни внеземных существ обнаружено не было. Однако, по его словам, в ходе исследования космоса человечество может найти «остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации».