Бывшего работника рязанской компании осудили за подкуп и мошенничество

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 16 млн рублей.

Бывшего работника рязанской компании осудили за подкуп и мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Отмечается, что в период с июля 2009 года по февраль 2021 года осужденный, занимая на предприятии должность начальника отдела материально-технического обеспечения, под угрозой подыскания новых поставщиков для предприятия и необоснованной замены действующих потребовал и получил через посредника незаконное вознаграждение в размере 16 млн рублей.

Кроме того, он совместно со своим знакомым посредством составления фиктивных договоров на поставку продукции похитил денежные средства предприятия в общей сумме около одного млн рублей.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 16 млн рублей.

Напомним, 58-летнего зампредседателя закупочной комиссии завода металлокерамических приборов Олега Коваля подозревали во взяточничестве. В деле было несколько эпизодов.