АвтоВАЗ предупредил о повышении цен на автомобили в мае

Рост составит не менее 3%.

АвтоВАЗ предупредил о повышении цен на автомобили в мае. Об этом во вторник, 7 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

По его словам, рост составит не менее 3%.

«Действительно, мы держали эту планку полгода с момента предыдущего повышения в начале ноября. За этот период накопленная инфляция составила порядка 7%. Но тем не менее индексация в мае произойдет, но размер ее будет почти в два раза меньше обозначенной цифры», — подчеркнул Соколов.

При этом индексация цен на автомобили Lada не затронет базовые Granta и Vesta. Тем не менее, в зависимости от сложности сборки, санкционных рисков и их преодоления у некоторых моделей стоимость будет чуть выше, поделился топ-менеджер.

По итогам мая АвтоВАЗ намерен продать более 40 тыс. автомобилей. Это в 1,7 раза больше, чем в мае 2023 года (23,9 тыс. автомобилей), но на 12% меньше результата за апрель 2024 года.