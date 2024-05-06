В ВС России заявили, что солдаты ВСУ активно сдаются в плен с «зашуганным видом»
По данным издания, 9 из 10 боевиков ВСУ предпочитают отказаться от столкновений с российской армией.
В ВС России заявили, что солдаты ВСУ активно сдаются в плен с «зашуганным видом». Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на «ФедералПресс».
Отмечается, что украинцы, попавшие в зону боевых действий насильно, живут в постоянном страхе и стараются сдаться в плен.
По данным издания, 9 из 10 боевиков ВСУ предпочитают отказаться от столкновений с российской армией.